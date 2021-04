NS홈쇼핑, 한샘·삼성 콜라보 특집 방송…“주방 인테리어를 한번에”

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 다음달 1일 명품리빙관 프로그램 ‘김선희의 더 스페셜’에서 ‘한샘·삼성 콜라보레이션 특집 방송’을 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 방송에서는 한샘 포시즌 키친과 삼성 식기세척기를 함께 구성해 선보인다. 식기세척기는 대부분 주방 설치와 따로 예약 설치를 해야 하지만 한샘·삼성 식기세척기 구성은 한샘포시즌키친과 함께 일괄 설치가 가능하다.

한샘 포시즌 키친 구성을 주문하면 론칭 이후 최초 공개 되는 키큰장, 가전키큰장, 후드, 쿡 탑, 블랙수전, 3단벽장 등 6가지 업그레이드 혜택과 함께 주방 설치와 동시에 식기세척기를 설치해주는 논스톱 서비스를 받을 수 있다.

방송 중 구매자를 대상으로 추첨을 통해 6명에게 신세계 상품권 각50만원, NS톡 참여 고객을 대상으로 50명 커피 쿠폰을 증정하는 풍성한 이벤트도 마련됐다.

NS홈쇼핑 관계자는 “특별구성과 업그레이드 혜택을 더해 마련한 한샘·삼성 콜라보 특집 방송에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

