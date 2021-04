'소리없는 살인자' 일산화탄소, 심장근육도 직접 손상시킨다

차용성 연세대 교수팀, MRI로 입증



[아시아경제 김봉수 기자] 일산화탄소 중독 때 동반되는 심장 손상이 저산소 때문이 아니라 일산화탄소가 직접 심근에 손상을 입힐 것이라는 연구결과가 나왔다.

한국연구재단은 연세대학교 원주의과대 차용성 교수 연구팀이 심장 자기공명영상촬영(MRI)을 통해 일산화탄소 중독에 의한 심근 손상의 존재와 패턴을 규명했다고 29일 밝혔다.

급성 일산화탄소 중독으로 매년 7000명 이상의 환자가 발생한다. 중독에 의해 발생한 심장 손상은 조기사망이나 심혈관 관련 질환 발생과 연관성이 있는 것으로 나타났다. 하지만 초기 심장 이상이 치료 과정에서 심장초음파상 구조와 움직임, 심근효소상승 등이 회복됨에도 어떻게 심근 손상이 있었던 환자의 장기적인 예후에 영향을 주는지는 알 수 없었다.

연구팀은 일산화탄소로 인한 심근 손상을 비침습적으로 확인하기 위해 104명의 급성 일산화탄소 중독환자를 대상으로 3년에 걸쳐 심장상태를 평가하기 위해 가장 민감한 검사 기법인 심장 자기공명영상(MRI)를 통해 급성기와 중독 후 4-5개월 지나 촬영을 실시했다. 그 결과 환자의 3분의 2 가량에서 심근의 미세손상이 관찰되며 주로 심근의 중간벽(mid-wall)에 섬유화 소견을 보였다. 일산화탄소 중독 환자에게 심근에 숨겨진 손상이 있을 수 있음을 확인한 것이다.

연구팀은 "일산화탄소에 의한 직접 심근손상 가능성을 시사한 이번 연구결과를 토대로 연구팀은 지속적인 추적관찰을 통해 심근손상과 장기예후와의 관련성을 분석할 계획"이라며 '심근손상에 따른 급성기 치료 및 합병증 예방과 치료전략 수립을 위한 기초자료를 얻을 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

이번 연구 결과는 심장영상의학 분야 국제학술지로 미국 심장학회가 발행하는 '심장혈관영상지Cardiovascular imaging)’에 지난 14일 온라인 게재됐다.

