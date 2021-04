SK스토아, 5월 '오!해피데이' 프로모션 진행

[아시아경제 김유리 기자] SK스토아가 가정의 달 5월을 맞아 '오! 해피데이' 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다.

5월 한 달간 3회 30만원 이상 구매시 3000개 한정으로 '행복나들이 패키지'를 증정한다. 패키지엔 투썸 피크닉 테이블, 데일리 런치백, 아이스 텀블러, 에이리스트티 스틱 등이 담겼다.

'행운의 장바구니' 이벤트도 시작한다. 장바구니에 정확하게 50만원어치 상품을 담아둔 고객 중 10명을 추첨해 장바구니 속 모든 상품을 구매할 수 있도록 적립금 50만원을 지급한다.

5월 한 달간 행사 대상 상품을 구매하면 구입 금액의 20%를 적립할 수 있다. 5월8일 어버이날 진행되는 '삼성슈퍼데이' 행사에서 삼성전자 제품을 국민카드로 구입할 경우 최대 40만원에 달하는 10% 청구 할인을 받을 수 있다. 해당 일에는 삼성 비스포크 무풍 에어컨, 푸드쇼케이스 냉장고, 그랑데 AI올인원 건조기, 삼성 UHD TV 등을 판매할 예정이다.

5월 첫째 주 어메이징 위크에서는 청구할인 10%와 10% 적립금을 지급하며, 3째 주, 4째 주 주말에 진행하는 '스토아가 쏜다'에서는 청구할인 10%를 제공한다. 5월13일, 14일 양일간 진행되는 TV데이 행사에서는 청구할인 10%와 20% 적립금을 지급한다.

SK스토아 ON(TV 리모컨 주문)을 통해 상품 구매 시 10% 할인을 받을 수 있다. 매일 룰렛으로 최대 1만원의 적립금을 받을 수 있는 '행운의 출석도전' 등도 진행한다.

김판수 SK스토아 커머스사업 1그룹장은 "위드 코로나 시대, 모두가 온·오프라인으로 행복한 가정의 달을 맞을 수 있도록 다양한 이벤트를 준비했다"며 "부담은 줄이고 행복지수는 높일 수 있는 5월이 되기를 바란다"고 말했다.

