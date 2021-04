CJ올리브영, 고객이 만든 면 생리대 저소득층 女 청소년 기부

임직원 봉사활동 고객 대상으로 확대

직접 만든 면 생리대와 위생용품 등 담은 핑크박스 1000개 전달

2016년부터 저소득층 여성 청소년에 핑크박스 지원…6600여명에 후원

[아시아경제 김유리 기자] CJ올리브영은 지난 28일 서울시립십대여성건강센터 '나는봄'에 저소득층 여성 청소년을 지원하기 위한 '핑크박스' 1000개를 전달했다고 29일 밝혔다.

올리브영은 일명 '깔창 생리대'가 사회적 문제로 떠오른 2016년부터 임직원들이 직접 만든 면 생리대와 각종 위생용품을 담은 핑크박스를 저소득층 여성 청소년에게 무상 지원하는 캠페인을 전개했다. 올해에는 원하는 고객들도 동참할 수 있도록 지난 3월말 주요 대형 매장에서 'DIY 면 생리대 나눔 캠페인'을 펼쳐 면 생리대 제작에 힘을 모으는 한편, 나눔에 대한 공감과 의미를 더했다.

핑크박스에는 고객과 임직원들이 손수 만든 면 생리대를 비롯해 일회용 생리대, 온열 밴드, 기초화장품 등 올리브영이 준비한 다양한 선물이 담겼다. '나는봄'을 통해 도움이 필요한 청소년들에게 전달될 예정이다.

이번에 기부한 1000개를 포함해 올리브영은 2016년부터 누적 6600개의 핑크박스를 지원하게 됐다. 업(業)과 연계한 사회공헌활동을 지속해 온 성과다.

올리브영 관계자는 "그간 임직원 봉사활동으로 진행했던 면 생리대 나눔 활동을 올해 처음으로 고객과 함께할 수 있게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 더욱 의미 있는 사회공헌활동을 기획해 나눔 가치 전파에 앞장설 것"이라고 말했다.

한편 올리브영은 '건강한 아름다움'이란 핵심 가치 아래 유네스코와 연계해 개발도상국 소녀들에게 교육의 기회를 제공하는 소녀교육 캠페인 등 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.

