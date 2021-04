비씨카드, 베트남 카드결제 시장 진출 본격화…"현지 회사 지분 인수"

베트남 현지 은행에 POS 단말기 공급 1위 유통사 지분 100% 인수

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 현지 결제 단말기 공급 1위 회사 지분인수를 통해 베트남 카드결제 시장에 본격 진출한다.

비씨카드는 베트남 내 POS 단말기를 유통하는 와이어카드 베트남사(社) 지분 100%를 인수했다고 29일 밝혔다. 지분 인수 계약은 이날 체결 완료됐으며, 실제 지분 인수를 위한 대금 정산과 지분 이전은 오는 3분기 내로 이루어질 예정이다.

비씨카드는 이번 인수를 통해 ▲와이어카드 베트남 서비스 경쟁력 제고 ▲다양한 결제 방식 수용 가능한 통합 단말기 제공 ▲단말기 원격 업그레이드 통한 비용 절감 등을 구현할 계획이다.

또 비씨카드가 가진 노하우와 기술 적용을 통해 베트남 내 와이어카드 베트남의 공급처(은행 및 전자결제 사업자)와 일반 고객들에게 다양하고 편리한 결제 서비스를 제공할 수 있도록 서비스도 고도화해 나아갈 예정이다.

와이어카드 베트남사는 베트남 주요 은행 및 전자결제 사업자 40여 곳에 결제 단말기를 공급 중이며 시장점유율 업계 1위를 차지하고 있다. 단순 유통 업무 뿐만 아니라 소프트웨어 개발 역량도 보유하고 있다. 공급자가 원하는 맞춤형 POS의 개발·제공을 통해 베트남 내에서 활동 하고 있는 다른 POS 유통사 대비 높은 만족도를 얻고 있다는 평을 받고 있다.

최원석 비씨카드 사장은 "베트남 현지 사업의 직접 진출과 안정적 사업 확보를 위해 이번 지분 인수를 결정했다"면서 "해외시장 진출 등 사업 구조 다각화를 통해 다양한 수익을 낼 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 비씨카드는 2017년부터 베트남 중앙은행 산하 국제 결제원인 NAPAS를 비롯해 리엣비엣포스트은행, 사콤뱅크 등 다양한 결제 기관과 베트남 결제 시장의 디지털화를 위해 협업해오고 있다.

