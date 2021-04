“윤여정 목소리로 '디지코' 알린다” KT, 새 광고 공개

KT, ‘디지코’ 변화 알리는 신규 TV 광고 2편 선공개

배우 윤여정, 내레이션 참여

[아시아경제 구은모 기자] “중요한 건 여기 다 있구나. 그럼 은행 데이터도 여기 보관하니? 그래 내 데이터는 내 나라에 둬야지. 클라우드 원더풀이다 원더풀!”

KT는 '디지털 플랫폼 기업(디지코)'의 핵심인 'ABC(인공지능·빅데이터·클라우드)' 기술과 서비스를 쉽게 보여주는 새 광고 두 편을 공개했다고 29일 밝혔다. 이번 광고는 최근 영화 '미나리'로 한국인 최초로 아카데미 연기상을 수상한 배우 윤여정씨가 목소리 연기를 맡았다.

이번 광고는 실제 현장에 구현된 KT의 KT의 AI·클라우드 기술을 보여주는 내용으로 구성됐다. 두 광고 모두 배우 윤여정씨가 내레이션을 맡아 AI와 클라우드 기술에 대해 대화하듯 설명한다.

지난해 문을 연 KT 용산 데이터센터를 배경으로 한 ‘용산 IDC센터편’ 광고는 대한민국 국민의 소중한 데이터를 KT 기술로 해외 서버가 아닌 국내에서 안전하게 지키고 있음을 보여줬다. 대구 메리어트 호텔에서 실제 쓰이는 AI로봇을 주인공으로 한 ‘AI로봇편’ 광고는 AI 호텔로봇이 고객이 요청한 사항을 신속하고 정확하게 제공하는 상황을 촬영했다.

KT는 지난달에는 디지털용 6초짜리 영상 시리즈 ‘DIGICO KT 두들’ 영상 7편을 유튜브로 공개해 조회수 5600만회 이상을 기록했으며, 새로운 형식의 마케팅기법으로 관심을 끌기도 했다.

김형욱 KT 미래가치추진실장은 “이번 광고는 국민의 삶을 편리하게 만들도록 노력하는 디지코 KT의 진정성을 담았으며, KT의 클라우드와 AI로봇 서비스가 고객에게 다양한 가치를 부여할 것으로 기대한다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr