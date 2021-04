울진군 '금강송 에코리움', 관광공사 '웰니스관광지'에 선정

산림휴양지에 티테라피, 명상·요가, 스파·찜질방 다양한 체험시설

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군은 체류형 산림휴양시설인 '금강송 에코리움'이 문화체육관광부와 한국관광공사가 공동으로 추진한 '2021년 웰니스 관광지'에 선정됐다고 29일 밝혔다.

'웰니스'는 웰빙(Well-being)+행복(Happiness), 건강(Fitness)의 합성어다. 시설·자원 등을 활용, 건강과 삶의 질 향상을 추구하는 관광으로 비대면·안전을 선호하는 위드코로나 시대에 인기를 끌고 있다.

관광공사는 올해 전국 지자체·지역관광기관이 추천한 후보지 63개소를 대상으로 콘텐츠 독창성, 친밀성, 상품화 발전가능성 및 개별관광객 접근성 등을 기준으로 1차 서면평가, 2차 현장평가, 3차 선정위원회를 거쳐 최종 7개소를 선정했다.

선정된 곳은 경북 금강송 에코리움을 비롯해 서울(서울한방진흥센터), 인천(더스파 앳 파라다이스), 충북(좌구산 휴양림), 강원(하이원리조트 HAO 웰니스, 로미지안 가든), 전북(구이안덕 건강힐링체험마을) 등이다.

금강송 에코리움(자연/숲치유)은 울진군 금강송면에 위치해 있다. 숲을 통한 쉼과 치유를 선사하는 체류형 산림휴양시설로 체질에 맞는 티테라피, 유르트에서의 명상·요가, 스파·찜질방 등으로 꾸며져 있다.

김상철 경북도 문화관광체육국장은 "웰니스 관광은 시장 규모가 크고 부가가치가 높아 전 세계적으로 각광받고 있어 코로나로 어려움을 겪고 있는 경북 관광산업에 새로운 돌파구가 될 것"이라며 "현재 준비중인 웰니스 관광 클러스터 공모사업에도 도전, 경북을 웰니스 관광거점으로 성장시키겠다"고 전했다.

한편, 경북도내에는 국립산림치유원, 국립김천치유의숲, 인문힐링센터 여명 등 3개소가 웰니스관광지로 이미 선정돼 운영되고 있다.

