[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일

◆ 엠에스오토텍=계열사 명신에 300억원 규모 금전대여 결정

◆ 솔고바이오=운영자금 조달 위해 30억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 우원개발=롯데건설과 602억원 규모 '신안산선 복선전철(5-1공구)중 수직구 및 터널공사 1구간' 공사 계약

◆ 에스디생명공학='락토바실러스 속 SDCM 1003 및 SDCM 1105의 혼합 균주, 그 배앙액, 또는 이의 추출물을 유효성분으로 포함하는 조성물' 특허 취득

◆ 서린바이오='염화물을 이용한 전기분해용 전극 모듈 및 그 전극 모듈을 이용하는 전해조 모듈' 특허 취득

◆ 인피니티엔티=김종훈 공동대표 사임. 이장훈 단독대표 체제로 전환

◆ 블러썸엠앤씨=수원지방법원에 회생절차 종결 신청

◆골프존=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 994억원, 영업이익 284억원 기록

◆ KD=종속사 코하개발에 167억원 규모 채무보증 결정

◆ 오르비텍=콴텍 지분 26.87% 93억원 상당에 취득 결정

◆슈프리마=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 154억원, 영업이익 33억원 기록

◆ 바이오니아=올해 1분기 연결 기준 잠정실적 매출 499억원, 영업이익 181억원 기록

◆ GV=보통주 10주→1주 감자 결정

◆ 하이즈항공=사모교환사채 발행 위해 38억원 상당 자사주 60만163주 처분 결정

◆ 윙입푸드=훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 자회사 탈퇴 결정

◆ 드래곤플라이=서울 송파구 소재 토지 및 건물 68억원에 시스윅으로 양도 결정

◆ 위더스제약=의약품'에날정(에날라프릴말레산염)' 해당 품목 제조업무정지 1개월, 해당제형(정제) 업무정지 15일

◆ 마이더스AI=총 200억원 규모 전환사채 3건 발행 결정

◆ 기산텔레콤= KT와 총 101억원 규모 중계기 단가계약 2건 체결

