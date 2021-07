[아시아경제 임혜선 기자] 코스닥 상장사 엠에스오토텍 엠에스오토텍 123040 | 코스닥 증권정보 현재가 6,880 전일대비 110 등락률 -1.57% 거래량 160,903 전일가 6,990 2021.07.19 15:30 장마감 관련기사 엠에스오토텍, 250억원 규모 교환사채 발행 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 은 자동차부품제조 계열사 명신의 주식 59만1112주를 약 266억원에 추가 취득한다고 19일 공시했다.

주식 취득 뒤 엠에스오토텍 엠에스오토텍 123040 | 코스닥 증권정보 현재가 6,880 전일대비 110 등락률 -1.57% 거래량 160,903 전일가 6,990 2021.07.19 15:30 장마감 관련기사 엠에스오토텍, 250억원 규모 교환사채 발행 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 의 명신 지분율은 75.9%가 된다. 주식 취득 예정일은 20일이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr