[아시아경제 한진주 기자] 서린바이오는 지난해 연결 기준 영업이익이 73억원으로 전년 대비 62.3% 증가했다고 17일 공시했다.

지난해 매출액은 807억원으로 전년 대비 24.0% 증가했고, 당기순이익은 161억원으로 234.5% 늘었다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr