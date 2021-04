'1주년 기념행사 인기' 롯데온, 제주항공 국내외 항공권 최대 70% 할인

롯데온서 새롭게 선보인 'KB 주식 상품권' 인기

삼성전자 라이브 역대 최다 5만명 시청…한 시간 1.5억 실적



[아시아경제 김유리 기자] 롯데온은 론칭 1주년 기념 '온세상 새로고침'이 행사 첫날인 26일 전년대비 6배 높은 매출을 기록하는 등 높은 호응을 얻고 있다고 29일 밝혔다.

당일 롯데온을 방문한 고객 수도 평소 대비 5배 이상 높았으며 특가행사를 진행했던 오전에는 순간적으로 8배 많은 트래픽이 나오기도 했다. 구매 고객 수도 전년대비 7배 많았다. 구매 고객 중 첫 구매 고객의 비율이 15%를 넘어서며 신규 고객 유치에도 성공했다.

행사 상품 중에서는 e쿠폰의 인기가 높았다. 롯데온에서 새롭게 선보인 'KB 증권 상품권(2만·3만원권)'의 경우 2만원권은 반나절 만에 준비한 5000장이 모두 팔렸고, 온라인몰 최초로 판매한 3만원권은 만 장 이상 팔리며 증권 상품권만 4억원이 넘는 매출을 기록했다. 문화상품권(5만원)은 판매를 시작하고 1분도 되지 않아 준비한 5000장이 모두 소진됐다. 롯데리아를 포함해 외식 상품권도 하루 동안 3만장 이상 팔리는 등 큰 인기를 끌었다.

롯데온은 29일부터 판매하는 제주항공 국내외항공권도 많은 매출을 올릴 것으로 기대하고 있다. 코로나19 사태가 마무리되면 급등할 항공권을 미리 구입해 놓을 수 있는 기회다. 제주도를 포함 국내 전 노선 및 일본, 홍콩, 괌 등 해외 노선을 정상가 대비 최대 70% 할인 판매한다. 최장 5년까지 사용 기한을 연기할 수 있다.

26일 오전 11시부터 삼성전자 휴대전화를 판매한 방송에는 역대 최대 인원인 5만3000여명이 시청했다. 한 시간 동안 1억5000만원의 실적을 올렸다. 이후 방송된 LG프라엘과 크록스 라이브 방송도 만 명 이상 시청하는 등 인기를 끌었다.

롯데온은 최근 기온이 급격하게 올라가며 음료에 대한 수요가 높아진 점으로 고려해 오는 30일 오전 11시부터 코카콜라와 라이브 방송 '제로 데이'를 진행한다. 라이브 방송에서는 코카콜라 제로, 토레타 등 인기 상품을 최대 20% 할인 판매하며 스트리트 패션 브랜드 편집샵인 카시나와 스프라이트의 협업 상품 및 롯데백화점 상품권 등을 경품으로 제공한다.

박광석 롯데온 마케팅부문장은 "롯데온이 1주년을 맞아 고객에게 감사의 마음을 담아 준비한 '온세상 새로고침'이 성황리에 진행되고 있다"며 "행사 잔여 기간에 제주항공 항공권을 포함해 인기 브랜드 럭키박스 등을 중심으로 집객에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

