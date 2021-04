LG 4개 상장사, 기후변화 대응 우수기업 선정

[아시아경제 정현진 기자] ㈜ LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close , LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 디스플레이, LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 이노텍, LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 유플러스 등 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 4개 상장사가 글로벌 지속가능경영 평가기관 CDP가 발표한 '2020 기후변화 대응·물 경영 우수기업'에 선정됐다고 29일 밝혔다.

CDP는 기후변화 대응 관련 경영 정보를 분석해 평가하는 비영리 기관으로, 매년 국내 시가총액 상위 200대 기업의 기후변화 대응 성과를 평가해 탄소 경영 부문 상위 20개사, 물 경영 부문 상위 6개사를 선정한다. ㈜ LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 는 에너지 효율화를 통한 탄소 배출량 감축 등 그룹 전반의 기후변화 대응을 실행한 성과를 인정받아 탄소 경영 부문 우수기업에 2년 연속 선정됐다.

LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 디스플레이는 탄소 경영과 물 경영 모두 최고 등급인 '리더십 A'를 받아 우수기업으로 선정됐다. LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 디스플레이는 친환경 생산 설비에 370억원을 투자해 지난해 온실가스 배출량을 온실가스 배출권 거래제도 시행 이전인 2014년 대비 39%인 약 300만t 감축시켰다. 이에 평가 결과 상위 5개사에만 수여하는 탄소 경영 아너스 클럽에 4년 연속으로 선정됐다고 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 는 밝혔다. 물 경영 부문에서도 수자원 보호를 위한 공정 개선과 지속적인 폐수 재이용 설비 투자를 감안해 3년 연속 우수기업에 선정됐다.

LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 이노텍은 탄소 경영과 물 경영 부문 우수기업에 2년 연속으로 뽑혔다. LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 이노텍은 태양광, 폐열 스팀 등 신재생 에너지 도입 확대, 고효율 생산 설비 도입 등을 통해 지난해 에너지 비용을 50억원 이상 절감했고 매출액 대비 온실가스 배출량을 매년 20%씩 줄이고 있다. 또 수자원 재활용 설비 투자를 확대하고 용수 사용을 원 단위로 관리하는 등 체계적 관리를 통한 수자원 사용량 절감 노력에 대해 긍정적인 평가를 받아 물 경영 부문 우수기업에 4년 연속 선정됐다.

LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 유플러스는 7년 연속으로 탄소 경영 우수기업에 이름을 올렸다. LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 관계자는 " LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 유플러스는 올해 통신 업계에서 유일하게 탄소 경영 우수기업에 선정됐다"면서 "인터넷 데이터 센터의 냉각탑 운전방식을 인버터 기술을 활용한 친환경 구조로 변경해 연간 전력 사용량을 13% 이상 줄여 온실가스 배출량을 대폭 감축했다"고 설명했다. 또 빌딩의 옥상 등에 ESS를 연계한 태양광 발전 시설을 설치해 운영하는 친환경 비즈니스를 발굴하는 등 탄소 절감에 기여한 점을 긍정적으로 평가 받았다.

한편, LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 118,500 2021.04.29 08:49 장시작전(20분지연) 관련기사 바람형상 디자인·강력 냉방…LG전자, 신형 '휘센 타워 에어컨' 선봬삼성전자, 캐나다서 '가장 존경받는 기업' 기술제품 부문 1위 '회사 분할' 주가에 호재일까, 악재일까 close 는 최근 상장회사 이사회 내에 'ESG위원회'를 상반기 내로 신설하기로 했다. 이 위원회는 환경/안전, CSR, 고객가치, 주주가치, 지배구조 등 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 관련 전사 주요 정책을 심의하는 ESG 경영의 최고 심의 기구가 된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr