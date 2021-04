신세계百, 친환경 캠페인 ‘iF 디자인 어워드 2021’ 본상 수상

신세계백화점이 'iF 디자인 어워드 2021'에서 커뮤니케이션 부문 본상 수상자로 선정됐다.

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 세계 3대 디자인상인 'iF 디자인 어워드 2021'에서 커뮤니케이션 부문 본상 수상자로 선정됐다고 29일 밝혔다. 수상작은 지난 2019년에 진행한 친환경 캠페인 디자인과 2020년 추석 캠페인 브랜딩 총 2가지다.

iF디자인 어워드는 독일의 비영리 독립 디자인 기관인 인터내셔널 포럼 디자인이 주관하는 국제 디자인상이다. 1953년부터 68년동안 이어져 온 유서 깊은 상으로, 세계적으로 권위 있고 공신력이 커 디자인 분야의 아카데미상으로 불린다. 독일 레드닷 디자인 어워드, 미국 IDEA 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인상에 포함된다.

이번 수상작 중 친환경 캠페인인 ‘Shinsegae Loves the Earth’는 2019년 세계 환경의 날을 맞아 진행한 프로젝트다. 다소 무거울 수 있는 주제를 친근하면서도 쉽게 다가갈 수 있도록 이푸름과 신초록이라는 캐릭터를 만든 것이 특징이다. 친환경 제작 공정도 이목을 끌었다. 재생지에 콩기름으로 1도 인쇄한 쇼핑백을 제작해 환경 보호의 의미를 강조했으며, 페트병을 재활용해 만든 리페트라는 소재를 사용해 재사용 가능한 장바구니를 만들었다.

신세계백화점은 이번 수상을 기념해 에코백을 새롭게 만들어 6월 중 선보일 예정이다. 조선호텔앤리조트와 협업해 만드는 제품으로 호텔에서 사용한 최상급 린넨 침구를 수거해 만든다. 세탁과 손질 과정을 거친 후 신세계의 친환경 캐릭터를 입혀 에코백으로 재탄생 된다.

신세계백화점 관계자는 “이번에 신세계백화점의 친환경과 추석 캠페인이 국제적 상인 iF 디자인 어워드에서 수상하게 되었다”며 “앞으로도 신세계만의 고급스러우면서도 친근한 디자인 감각으로 고객과 소통해나갈 것”이라고 말했다.

