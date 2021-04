안전 인증기준 몰라 제품 개발 어려움 겪는 스타트업, 정부가 미리 돕는다

국표원-스타트업·벤처기업, 제품안전 지원 MOU

제품개발 시험수수료 경감· 맞춤형 제품안전 정보도 제공

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 안전인증기준에 대한 정보가 부족한 스타트업·벤처기업이 신제품 개발 과정에서 어려움을 겪지 않도록 국가기술표준원과 시험인증기관이 사전에 제품안전 업무에 대한 지원에 나서기로 했다.

29일 국표원은 벤처기업협회와 한국여성벤처협회, 코리아스타트업포럼, 한국제품안전협회, 국내 7개 제품안전 인증기관 등과 서울 엘타워에서 이 같은 내용을 담은 '스타트업·벤처기업 제품안전 지원 업무협약(MOU)'을 체결한다.

업무협약에 따라 국표원은 신생기업의 제품안전 관련 시행착오를 방지하기 위해 7개 인증기관과 스타트업 및 벤처기업간 직접 소통 창구를 마련하기로 했다. 인증기관은 제품군별 특화된 기업 대응 전담자를 지정하고 1:1 맞춤형으로 기업의 애로사항 해결을 지원한다.

시험수수료 부담도 낮추기로 했다. 스타트업과 벤처기업이 혁신적인 신제품 개발 및 품질관리를 위해 시험을 의뢰할 경우 시험비용을 법정 수수료 대비 30~40%까지 경감한다. 다만 인증 취득을 목적으로 하는 시험은 경감 대상에서 제외된다. 또 안전인증(KC)과 신제품인증(NEP) 등 제품인증에 대한 제도 설명회를 매분기 개최하는 등 제품안전 관련 정보를 스타트업과 벤처기업에 지속적으로 제공하기로 했다.

이상훈 국표원장은 "이번 업무협약을 통해 스타트업과 벤처기업처럼 신생기업들이 안전인증 관련 애로를 쉽게 해결하는 것은 물론 기술개발에서부터 시장진출까지 걸리는 시간과 비용을 단축할 수 있을 것으로 기대한다"며 "국민의 안전을 지키는 동시에 우리나라 기업이 혁신적인 기술을 마음껏 시장에서 펼칠 수 있도록 다양한 제품안전 지원정책을 마련하겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr