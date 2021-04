[아시아경제 이관주 기자] 초록뱀컴퍼니 초록뱀컴퍼니 052300 | 코스닥 증권정보 현재가 338 전일대비 9 등락률 +2.74% 거래량 8,343,820 전일가 329 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 더 이상의 기회는 없다! "빠르게 매수할 수익 종목" 더블유홀딩컴퍼니, 초록뱀컴퍼니로 상호변경초록뱀컴퍼니로 사명 변경하는 W홀딩컴퍼니…"콘텐츠 투자 강화" close 는 방송프로그램 제작 계열사 초록뱀미디어의 주식 3289만4736주를 약 400억원에 취득한다고 26일 공시했다. 회사 측은 취득 목적에 대해 "최대주주 지위에서 지배력 강화"라고 밝혔다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr