광주시의회, 후쿠시마 원전 오염수 방류 철회 촉구

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)는 22일 일본정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류결정을 규탄하며 이를 즉각 철회할 것을 촉구했다.

시의회는 이날 성명을 통해 “후쿠시마 방사능 오염수에는 다핵종제거설비 처리 후에도 인체 내에 피폭을 일으키는 삼중수소 등 방사성 핵종 물질이 포함돼 있다”며 “이를 어떠한 안전장치도 없이 해양에 방류하는 것은 인접한 우리나라를 비롯, 전 인류에 대한 생화학 공격과 다름없는 파멸적 행위”라고 주장했다.

이어 “일본 정부는 후쿠시마 원전 사고 이후 방사능농도와 성분 등 측정 공표 자체를 금지했다”며 “정보를 투명하게 공개하지 않고 국제사회의 객관적인 검증마저 차단한 일본 정부의 발표를 더 이상 신뢰할 수 없다”고 규탄했다.

김용집 의장은 “시민의 삶과 안전을 지키고 생태계의 안전 보장을 위해 이번 방류 결정이 조기에 철회 될 수 있도록 모든 역량을 모아 강력히 대응할 것이다”고 말했다.

