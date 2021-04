에누리 가격비교, 클린 가전 인기…“최저가 쇼핑 정보 제공”

[아시아경제 임춘한 기자] 에누리 가격비교는 코로나19 장기화로 갈수록 집에 머무는 시간이 늘고 건강에 대한 관심이 높아지면서 클린 가전을 찾는 수요가 증가했다고 22일 밝혔다.

공기청정기는 이달 15일까지 전월대비 매출이 10% 증가했다. 인기 상품인 LG 퓨리케어 360도 플러스 AS301DWFA를 찾는 수요가 많았다. 이 제품은 사용면적 100㎡(30.25평)인 필터식 공기청정기로 바이러스 및 유해균 99.9% 제거는 물론 5대 유해가스 제거, 인공지능 모드 등이 특징이다.

실내 미세먼지 관리가 더욱 중요해진 만큼 올해는 강력한 흡입력과 다양한 편의 기능을 갖춘 프리미엄 청소기의 신제품 출시가 활발했다. 그 중에서도 다이슨 V10라인 중 50만 원대의 상대적으로 저렴한 가격인 다이슨 V10 플러피 오리진이 인기순위 1위를 차지했다.

에누리 가격비교는 인기 있는 클린가전 대부분의 자사 최저가격이 포털과 경쟁사보다 저렴하게 나타났다고 밝혔다.

에누리 가격비교 관계자는 “에누리가 국내 최초의 가격비교 사이트인 만큼 보다 폭넓고 정확한 최저가 쇼핑 정보를 제공하고 있다”며 “앞으로도 최저가 비교 서비스는 물론 다양한 프로모션으로 스마트한 알뜰 쇼핑혜택을 즐기길 바란다”라고 말했다.

