[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 목원대는 19일~22일 총학생회가 학우들에게 중간고사 응원 도시락을 나눠주는 행사를 진행한다고 21일 밝혔다. 이 기간 총학생회 임원 등 20여명은 중앙도서관 광장에서 도시락, 음료수를 나눠준다. 현재 대학은 코로나19 상황을 반영해 대부분 학과가 비대면으로 중간고사를 치르도록 했다. 단 음악대학, 미술·디자인대학, 공과대학 등 실험·실습교과목이 주류인 학과는 대면 수업과 시험이 진행된다. 중간고사 응원 도시락 나눔 행사는 14년째 지속되며 교내 전통으로 자리 잡고 있기도 하다. 목원대 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr