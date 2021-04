[아시아경제 온라인이슈팀] 김영희가 과거에 찍었던 화보를 공개했다.

21일 개그우먼 김영희는 자신의 인스타그램에 "개그 시작한 후 많은 아줌마 케릭터를 해왔고 아줌마가 아니었지만 으례 아줌마로 생각했던 케릭터도 또 미쳐 보여주지 못한 아줌마 케릭터가 있었더랬다 그런 나에게 그 어느날 화보 제안이 들어왔고 아주 멋진 선생님들의 의상들과 아줌마 아이템의 콜라보퓨!! 개인적으로 너무 만족한 컨셉이었는데.. 세상밖으로 나오지 못하고 다시 다른날을 잡아 바뀐 컨셉으로 재촬영 했었더랬다. 사진첩 뒤적이다 내 폰에 남아있어 아쉬운 마음에 올려보는 너무나 만족 스러웠던 화보"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

한편 김영희는 지난 1월 23일 10살 연하 프로 야구선수 출신 윤승열과 결혼했다.

