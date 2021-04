니콘, Z시리즈 미리러스용 최신 펌웨어 출시

오는 26일부터 니콘 온라인 다운로드 센터 통해 무료 이용 가능

[아시아경제 구은모 기자] 니콘이 Z시리즈 미러리스 카메라 전 제품용 최신 펌웨어를 공개하고 오는 26일부터 일반 소비자에게 제공한다고 20일 밝혔다.

Z7 Ⅱ/Z6 Ⅱ용 최신 펌웨어 버전은 1.20이며 어두운 환경에서 AF(오토포커스) 성능을 향상했고 추적 프레임과 피사체 추적 AF 기능 등이 향상됐다. 또한 얼굴과 눈을 감지하기 어려웠던 장면에서의 검출 성능과 뷰 파인더 또는 액정 모니터에서 피사체를 인지하는 능력이 개선돼 스피드 라이트를 장착할 때의 AF 사용 편의성이 높아졌다. 얼굴 및 눈 감지에 사용되는 추적 프레임과 피사체 추적 AF도 향상돼 보다 편안하고 안정적인 촬영을 지원한다.

Z6용 3.30 버전 펌웨어에는 음성 메모 녹음·재생 기능이 추가되어 촬영 시 상황 등을 간략히 기록할 수 있다. 이 기능은 Z6 Ⅱ에도 펌웨어 업데이트를 통해 추가될 예정이다. Z5용 1.10 펌웨어는 저조도 AF 모드 촬영시 검출 속도를 높였다. 또 Z7, Z6, Z5, Z 50용 최신 펌웨어를 적용하면 카메라 전원을 꺼도 마지막으로 이용한 초점 위치를 기억하는 초점 위치 저장 기능이 활성화된다.

신규 펌웨어는 니콘 온라인 다운로드 센터를 통해 26일부터 무료로 이용 가능하다.

