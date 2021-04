건보공단 부경본부, ‘장애인의 날’ 맞이 마음튼튼·희망꾸러미 100상자 선물

발달장애인 돌봄 공백 해소

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 버섯 재배키트, 컬러링북, 방역물품, 색연필, 그리고 마음 ….

19일 이런 선물들이 담긴 꾸러미 100개가 장애인 복지관에 도착했다. 300만원 정도이다. 돌봄 공백기가 부쩍 길어진 때 선물 꾸러미를 받아든 발달장애인들이 모처럼 활짝 웃음꽃을 피웠다.

국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)는 장애인의 날을 하루 앞두고 경남장애인종합복지관(관장 황인균)에 ‘마음튼튼·희망꾸러미’ 선물 전달식을 했다.

‘마음튼튼·희망꾸러미’는 공단 임직원들의 마음을 담아 컬러링북, 색연필, 버섯재배키트와 감염예방물품으로 구성했다.

코로나19 장기화로 지친 발달장애인의 신체적·심리적 어려움을 위로하기 위해 기증했다.

장수목 본부장은 “코로나19 장기화로 외부활동이 제한된 장애인들의 돌봄 공백을 해소하고, 사회와 소통하는 기회가 될 수 있도록 부산경남지역본부가 더 힘을 보태겠다”고 말했다.

부경본부는 독거노인 안전 확인, 학교 밖 청소년 지원 사업 등 지역사회 소외계층을 위한 다양한 사회공헌활동으로 나눔을 행하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr