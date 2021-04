경기도 공공기관 이전 '찬반 난상토론회' 열린다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 산하 공공기관 이전 관련 '난상 토론회'가 열린다.

경기도는 오는 22일 오전 10시 경기도청에서 공공기관 이전과 관련된 현안 해결을 위해 난상 토론회를 개최한다고 19일 밝혔다.

이날 토론회에는 경기도의원을 비롯해 김종우 경기도공공기관노동조합연맹 의장, 이강혁 경기도공공기관이전반대범도민연합 위원장, 이오수 광교입주자대표협의회 위원장, 김용춘 경기도공공기관유치양주시범시민추진위원회 위원장, 임진홍 도시플랫폼정책공감 대표 등 공공기관 이전 찬반 의견을 대표하는 도민들이 참여한다.

토론회는 격의없는 자유로운 방식으로 경기도 공공기관 이전에 대한 찬반 의견과 함께 이전과 관련된 각종 현안문제에 대한 견해와 의견을 피력하고 토론을 통해 해결점을 찾아보는 난상토론 형식으로 진행된다. 논의 대상이나 세부 주제는 사전에 협의하거나 정하지 않기로 했다.

이번 토론회는 소셜방송 Live 경기(Live.gg.go.kr)를 통해 생중계된다.

도는 앞서 지난 2월17일 경기연구원, 경기신용보증재단, 경기도경제과학진흥원, 경기농수산진흥원, 경기복지재단, 경기주택도시공사, 경기도여성가족재단 등 7개 공공기관의 이전 계획을 발표했다.

도 관계자는 "공공기관 이전에 대해 반대하는 입장과 찬성하는 입장의 도민대표들이 한 자리에 모여 격의없는 대화와 토론의 시간을 갖는 자리를 마련했다"며 "서로의 목소리에 귀 기울이고 합리적이고 논리적인 토론을 통해 오해가 있다면 풀고 우려하는 부분들이 해소되기를 바란다"고 밝혔다.

