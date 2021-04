[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆LG화학=자회사 LG에너지솔루션이 GM과 합작 배터리 2공장 설립 위해 2023년까지 LG에너지솔루션 미시간을 통해 얼티엄셀즈에 1조 642억원 규모 분할 출자 결정

◆기업은행=운영자금 조달 목적으로 491억원 유상증자 결정

◆쌍용차=협력사 납품거부에 따른 생산부품조달 차질로 평택공장 23일까지 생산중단

◆현대코퍼레이션=싱가포르 계열사에 279억원 규모 채무보증

◆HDC현대산업개발= 2600억원 규모 타인에 대한 채무보증 결정

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr