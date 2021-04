[아시아경제 이광호 기자]산업은행, 수출입은행, 시중은행 등 국내 8개 은행으로 구성된 한진중공업 주주협의회와 필리핀 BDO은행은 보유하고 있는 한진중공업 보유주식 5557만2910주(66.85%)를 동부건설컨소시엄에 매각하는 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

주주협의회는 지난해 12월말 공개 경쟁입찰을 통해 동부건설컨소시엄을 우선협상대상자로 선정한 이후, 주식매매계약 협상, 필리핀 은행들에 대한 동반매도참여권(Tag-along 권리) 행사 여부 확인 절차 등을 거쳐 금번 계약을 체결했다.

산은은 "향후 확인실사 및 가격조정, 정부 승인절차 등을 거쳐 거래가 완료될 예정"이라며 "거래가 완료되는 대로 한진중공업에 대한 채권단 공동관리(자율협약)도 종결될 예정"이라고 말했다.

