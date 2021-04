우원식 민주당 당대표 후보 “민생으로 들어갈 것” 광주서 출마 선언

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 우원식 더불어민주당 당대표 후보가 15일 오전 서울 청계광장에서 출마 선언에 이어 광주를 찾아 의지를 다졌다.

우 후보는 이날 광주광역시의회 브리핑실에서 기자회견을 열고 “민생으로 정면 돌파해 정권 재창출의 길을 반드시 열겠다”고 밝혔다.

이어 “국민 속으로 들어가야 민주당이 살아난다”며 “민생에서 성과를 내야 정권을 재창출할 수 있고 정권을 재창출해야 문재인 정부가 온전히 평가받을 수 있다”고 말했다.

지난 재보궐 선거에서 민주당이 참패한 이유로는 국민의 목소리에 귀를 닫았고 국민이 제시해 준 길을 어느순간 손을 놓고 잃어버렸다고 설명하기도 했다.

그러면서 다시 국민 속으로 들어가서, 가장 현재 어려운 민생의 위기를 극복해 다시 국민의 신뢰를 찾아 오겠다는 의지를 표명했다.

우 후보는 “군공항 이전, 4차 산업혁명 등 미래 전략산업 문제 등 당대표가 되면 진행될 수 있도록 확실한 지원을 약속하겠다”며 “특히 군공항 이전에 대해서는 이전 지역에 대한 인센티브 등을 논의할 것”이라고 강조했다.

LH사태에 대해서도 언급했다.

그는 “LH사태는 누적돼 있는 문제로 발본색원해 다시는 일어나지 않도록 만드는 것이 가장 중요하다”며 “근본적으로 이해충돌방지법이 통과될 수 있도록 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

또 지역발전에 대해서는 “법인세 등 제도적인 방법을 통해 지역으로 내려갈 경우 이익이 될 방안을 충분히 검토할 것”이라고 설명했다.

우 후보는 “이번 당대표 선거를 통해 민주당을 정권 재창출의 베이스캠프로 만들어야 한다”며 “당의 중심을 확고히 세우고 당을 원팀으로 만들 수 있는 사람이 대표가 돼야한다”고 힘주어 말했다.

그러면서 “당대표가 되면 단합과 정권 재창출만 보고 우직하게 나아갈 것”이라며 “민생으로 혁신하고 현장성을 강화, 국민의 눈높이보다 더 엄격하게 혁신하겠다”고 덧붙였다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr