[아시아경제 유제훈 기자] 차랑용 반도체 수급난의 여파로 한국GM 부평공장이 일주일 간 멈춰선다.

15일 업계에 따르면 한국GM은 오는 19일부터 23일까지 부평1·2공장의 가동을 중단키로 했다. 앞서 한국GM은 지난 2월부터 부평2공장에서 50% 감산을 이어온 바 있다.

한국GM 관계자는 "전세계적으로 자동차 반도체에 대한 유동적인 상황이 지속되고 있는 상황"이라며 "반도체 수급에 대한 해결책을 찾고, 영향을 최소화하기 위해 협력업체들과 긴밀히 협업 중"이라고 밝혔다.

