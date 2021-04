[아시아경제 서소정 기자] ▲이명운씨 별세, 이주형( CMG제약 CMG제약 058820 | 코스닥 증권정보 현재가 4,880 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,890 2021.04.15 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 정부 적극 추진한다!! 바이오 급등테마 ‘이 백신’ 하나로 끝납니다CMG제약, 주가 4380원.. 전일대비 -0.45%글로벌 임상 3상! 영국 변종에도 89.3% 효과! 단숨에 급등할 핵심 株는? close 대표)씨 부친상 = 14일, 분당차병원 장례식장 2호실, 발인 16일. ☎ 031-780-6170

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr