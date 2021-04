순천문화재단, 올해 ‘항꾼에 즐기는 아고라 순천’ 사업설명회 개최

오는 17일 순천부 읍성 남문터 광장에서

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천문화재단(이사장 허석)은 오는 17일 10시 30분께부터 12시까지 순천부읍성 남문터 광장에서 지역문화 예술인들과 ‘제9회 항꾼에 즐기는 아고라 순천’ 추진계획에 대한 사업설명회를 개최한다고 14일밝혔다.

아고라 순천은 전국에서 유일하게 지역 문화예술인들이 지속해서 활동할 수 있는 공연 운영시스템으로 시민들의 일상생활에서 문화예술을 활성화하는 지역대표 공연 예술제이다.

재단은 순천 지역 문화예술인들 대상으로 ‘항꾼에 즐기는 아고라 순천’의 올해 사업방향, 추진일정, 오디션 방식 등에 대한 브리핑과 궁금한 사항을 질의 응답하는 방식으로 진행할 계획이다.

코로나19의 확산 방지를 위해 실내가 아닌 야외에서 진행되며 사회적 거리 두기, 마스크 착용, 발열 체크 등 철저한 방역수칙을 준수하여 사업설명회를 운영한다.

올해 ‘항꾼에 즐기는 아고라순천’ 공연팀 모집 응모는 순천문화재단 누리집(홈페이지)에서 오디션 지원신청서를 내려 받아 메일로 접수하는 방식으로 진행한다.

자세한 내용은 순천문화재단 문화정책팀으로 문의해 확인할 수 있다.

순천문화재단 관계자는 “지역민들에게 문화 향유의 기회를 확대하고 침체된 문화예술계에 활력과 열정을 보여줄 수 있는 무대에 지역 예술인들의 많은 참여를 바란다.”고 말했다.

