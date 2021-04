"발효유 속 유산균, 코로나19 바이러스 78% 저감효과"

[아시아경제 이승진 기자] 발효유 제품 속의 유산균이 코로나19 바이러스에 대한 항바이러스 효과를 지닌 것으로 나타났다. 또 스페인 독감의 원인인 인플루엔자A의 경우 유산균이 99.99%의 항바이러스 작용을 하는 것으로 조사됐다.

13일 한국의과학연구원 주관으로 열린 '코로나 시대의 항바이러스 식품 개발 심포지엄'에서는 발효유의 항바이러스 기능성 및 식품이 지닌 항바이러스에 대한 기능과 역할 수행에 대한 방향 대한 논의가 이뤄졌다. 패널에는 이연희 서울여자대학교 교수(전 한국미생물학회장), 김경순 한국의과학연구원 마이크로바이옴 센터장, 백순영 전 가톨릭의대 교수가 참석했다.

백 전 교수는 "항바이러스제의 경우 약으로 만들 경우 부작용이 높아 식품 섭취를 통한 면역력 향상이 중요하다"라며 "프로바이오틱스 유산균의 경우 면역력을 높여줘 바이러스가 침투했을 경우 증식을 억제하고 중증으로 넘어가는 것을 예방하는데 도움을 줄 수 있다"고 설명했다.

남양유업의 불가리스 제품 속 유산균의 항바이러스 효과 및 코로나19 바이러스 억제 효과에 대한 연구 결과 발표도 이어졌다.

박종수 남양유업 항바이러스면역연구소장은 "발효유 완제품이 인플루엔자, 코로나19 바이러스에 효과가 있음을 국내 최초로 규명했다"라며 " 불가리스 발효유 제품의 실험실 실험 결과 인플루엔자바이러스(H1N1)를 99.9%까지 사멸하는 것을 확인 했다"고 밝혔다.

이어 박 소장은 "코로나19의 억제효과 연구에서도 77.8% 저감효과를 확인했다"라며 "추가적인 연구를 통해 세부 매커니즘을 규명하고 항바이러스 면역 증진 제품 개발을 추진할 계획"이라고 설명했다.

남양유업은 한국의과학연구원과 불가리스 내 유효성분을 활용해 개의 신장세포를 대상으로 미국의 바이러스 성능평가를 위한 테스트 표준(Modified ASTM E1052-11)를 사용해 인플루엔자A에 대한 항바이러스 테스트를 실시해 바이러스가 99.9% 감소하는 것을 확인했다.

또 충남대학교 수의과와 같은 방식으로 원숭이 폐세포를 대상으로 코로나19 바이러스에 대한 항바이러스 테스트 결과 77.8% 항바이러스 효과가 확인됐다.

다만 백 전 교수는 "현재의 실험 결과로 발효유 식품 섭취를 통한 코로나19 예방률에 대한 구체적인 수치는 알 수 없다"고 덧붙였다.

