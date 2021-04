엔씨, 직원 학자금 대출 최대 1500만원 지원

[아시아경제 부애리 기자] 엔씨소프트는 직원들의 학자금 대출 상환을 지원하는 '포스트 장학금' 제도를 최대 1500만원까지 확대 개편한다.

12일 엔씨에 따르면 포스트 장학금 제도는 회사가 직원들의 재학시절 학자금 대출 상환을 지원하는 사후 장학금 개념의 복지 제도다.

2017년부터 2020년까지 공채로 입사한 신입사원의 학부 등록금 대출 상환을 최대 1000만원까지 지원해왔다. 엔씨는 올해 지원금을 최대 1500만원으로 늘린다.

학부 등록금에 더해 석사 등록금 대출 상환도 지원한다. 대상자도 공채 신입사원과 경력 2년 미만 정규직 수시 입사자로 확대했다.

엔씨에 따르면 현재 이 제도를 운영하고 있는 국내 기업은 엔씨가 유일하다. 구글, 엔디비아 등이 유사 프로그램을 운영하고 있다.

구현범 최고인사책임자(CHRO)는 "우리 사회 청년 학생들의 고충과 어려움에 공감하고 함께 해결해 가고자 하는 취지에서 고안한 제도"라며 "청년 사우들이 가볍고 당당하게 사회 첫걸음을 내디딜 수 있도록 마련한 엔씨 고유의 복지 제도"라고 말했다.

