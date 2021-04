백신 접종후 감염 83명…백신효과 AZ 85.9%·화이자 91.7%(상보)

접종 14일 경과 후 효과는 AZ백신 92.2%·화이자 백신 100%

[아시아경제 김지희 기자] 지난 8일까지 국내에서 코로나19 백신을 접종한 76만여명 가운데 확진자가 83명 발생한 것으로 나타났다. 백신 접종 후 항체 형성기간인 14일이 지나 확진된 사례는 총 40명이다.

중앙방역대책본부가 11일 발표한 1분기 백신접종효과에 따르면 지난 8일까지 1회 접종을 완료한 76만7253명 중 83명이 코로나19에 감염됐다. 접종자 10만명당 발생률은 10.9명이다. 아스트라제네카(AZ) 백신을 접종한 70만6635명 중 79명이 감염돼 접종자 10만명당 11.2명을 기록했고, 화이자 백신 접종자 6만618명 가운데서는 4명이 발생해 10만명당 6.6명으로 집계됐다.

이번 조사는 코로나19 백신의 1분기 접종대상자 90만7531명을 대상으로 백신 접종자와 미접종자에서 코로나19 확진 여부를 조사하는 방식으로 분석됐다. 분석대상은 1분기 코로나19 예방접종대상자 중 접종 전 확진된 2904명을 제외한 90만4627명이다. 백신 미접종자는 1분기 접종 대상자 중 접종을 받지 않은 13만7374명이다.

AZ 백신 접종 후 14일 경과해 확진된 사례는 40명(접종자 10만명 당 6.2명)이었고, 화이자 백신 접종자 중 해당 기간 확진자는 없었다.

한편 해당 기간 동안 미접종자 13만7374명 중에서는 109명이 코로나19에 확진돼 10만명 당 발생률은 79.3명을 기록했다.

이에 따라 지난 2월26일부터 시행된 코로나19 백신 1분기 전체 접종대상자에서 확인한 백신효과는 AZ 백신 85.9%, 화이자 백신 91.7%이었다. 백신 1회 접종 후 14일 경과한 시점에 확인한 백신효과는 AZ 백신 92.2%, 화이자 백신 100%였다.

다만 방역당국은 이 같은 결과가 대상자별 접종 후 관찰 기간의 차이를 보정한 결과가 아닌 만큼 해석에 주의가 필요하다고 덧붙였다. 아울러 관찰기간이 늘어나면서 나타나는 효과변동은 매주 모니터링하고, 2분기 접종대상자에 대한 효과평가도 지속할 계획이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr