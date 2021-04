경북도, 상주시에 '가바라이스' 식품제조공장 유치 … 300억 투자

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도와 상주시는 9일 오후 2시30분상주시청 대회의실에서 이철우 도지사와 강영석 상주시장, 유종민 가바라이스㈜ 대표이사가 참석한 가운데 식품제조공장 신설 투자를 위한 투자양해각서(MOU)를 체결한다.

가바라이스㈜는 이번 협약에 따라 2025년까지 4년간에 걸쳐 300억원을 들여 가바쌀(GABA Rice)을 이용한 식품제조공장을 신설할 계획이다.

이로 인해 180개의 새로운 일자리가 만들어져 지역경제 활성화와 일자리 창출에 크게 기여할 것으로 기대된다. '가바쌀'은 뇌대사를 촉진시켜 집중력 강화에 효과적인 기능성 쌀이다.

가바라이스는 2016년 설립이후 끊임없는 연구 개발을 통해 특허등록 2건, 상표등록 4건 등 가바쌀을 이용한 제조기술에 관해 다수의 지적재산권을 보유하고 있다. 기술보증기금이 운영하는 프런티어 벤처기업에 선정되기도 했다.

쌀을 주원료로 하는 가바라이스가 상주시에 투자를 하게 된 것은 연간 쌀 생산량 6만2576t으로 도내 생산 1위(13%)를 차지하는 지역의 특성에다 저렴한 부지확보, 사통팔달의 교통 접근성 때문이라고 경북도는 설명했다.

향후 가바라이스는 상주시에서 생산되는 농산물을 활용해 떡볶이 재료, 쌀국수, 가마솥밥 쌀누룽지, 오곡누룽지 등 간편식 제품을 제조함으로써 지역 농가소득 증대 및 농업도시 브랜드 이미지 제고에 크게 기여할 것으로 기대된다.

이철우 도지사는 "연구기관의 협업을 통해 농촌자원을 활용한 다양한 산업화로 생산과 소비가 함께 이루어지는 체류형 지역으로 만들어 나가겠다"고 강조했다.

