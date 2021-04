넷플릭스, 소니픽처스 영화 5년간 독점 방영

디즈니플러스로 넘어간 마블 코믹스 영화 공백 메우게 돼

실시간 동영상 서비스(OTT) 넷플릭스가 소니픽처스 영화를 5년간 독점 방영한다.

뉴욕타임스, 월스트리트저 등 미국 주요 매체들은 넷플릭스와 소니픽처스가 이 같은 내용의 영화 스트리밍 계약을 체결했다고 8일(현지시간) 전했다.

이에 따르면 소니픽처스 영화는 내년부터 극장에서 먼저 공개된 뒤 넷플릭스로 넘어간다. 여기에는 영화관 개봉이 배제된 넷플릭스 전용 영화도 포함된다. 1년에 두세 편 별도로 제작될 예정이다.

넷플릭스를 통해 소개될 소니픽처스 영화로는 브래드 피트·레이디 가가 주연의 '불릿 트레인'을 비롯해 '언차티드', '주만지', '나쁜 녀석들' 후속작 등이 있다. 마블 코믹스 시리즈인 '스파이더맨', '베놈', '모비우스'도 같은 방식으로 전파를 탄다.

소니픽처스는 '스파이더맨' 만화에 나오는 각종 캐릭터에 대한 권리를 보유 중이다. 넷플릭스가 디즈니플러스로 넘어간 마블 코믹스 영화의 공백을 다시 메우게 된 셈이다.

