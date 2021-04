세계가 놀랐다! 고유 기술 가진 '이 회사' 뜨는 이유는?

▶▶실시간 상승 종목 정보 무료로 뿌립니다 (클릭)

정확한 주식분석으로 개인투자자들에게 주목받고 있는 데이드투자그룹에서 조만간 떠오를 것으로 예측되는 종목들을 단독으로 분석해 내놓았다.

♣블록체인 관련주♣

#**시*리* (**36**)

요즘 '이 종목' 모르면 바보 소리 듣는다. 공인인증서 폐지와 더불어 블록체인을 활용한 다양한 기술을 개발하며 승승장구 중인 이 회사는 당기순이익이 무료 244%나 증가하는 기염을 토했다. 향후 블록체인을 활용한 백신여권, 문서 보안, 금융인증 시스템 보급이 활발해짐에 따라 3개월 이상 상승세를 이어갈 것으로 보인다. 후속 정보는 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

▶▶3개월간 상승세 지속 '이 회사' ▶후속 정보 확인하기 (클릭)

♣메타버스 관련주♣

#***트*텝 (289220)

네이버 브이앱 아이유의 VFX 쇼케이스에 '이 회사'가 관여했다는 소식이 알려진 후 '이 회사' 주가가 엄청난 상승세를 보이고 있다. AR 특수효과에 있어 독보적인 기술력을 갖춘 '이 회사'는 네이버와 에스엠 등 안정적인 거래처 확보를 토대로 연간 50% 이상 성장할 것으로 보인다. 메타버스 시대의 선도주자인 만큼 최소 3개월간 엄청난 상승을 이어갈 것으로 예측된다. 관련 정보는 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

▶▶빨리 잡아야 하는 '메타버스 선두주자' ▶상세 정보 받기 (클릭)

관심종목: SBI인베스트먼트 SBI인베스트먼트 019550 | 코스닥 증권정보 현재가 2,115 전일대비 40 등락률 -1.86% 거래량 13,962,124 전일가 2,155 2021.04.09 13:20 장중(20분지연) 관련기사 “지금 가진 종목보단 훨씬 나을걸?” 꼭 매수해야 할 종목美 바이든 수혜 받는다!! ‘반도체’ 관련 숨은 대장株 나온다!!글로벌 제약사와 “면역항체” 개발!! 바이오 황제 株 탄생 close , 바이오로그디바이스 바이오로그디바이스 208710 | 코스닥 증권정보 현재가 2,945 전일대비 185 등락률 +6.70% 거래량 4,107,435 전일가 2,760 2021.04.09 13:20 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 제약사와 공동 개발!! 국내 대규모 위탁 생산 대장株!!美 증시 상장한다!! 국내 바이오 황제 株 ‘이 종목’!! 단숨에 올라갑니다“어서 빨리 받아가세요” 중요한 정보입니다 close , 덕양산업 덕양산업 024900 | 코스피 증권정보 현재가 3,225 전일대비 50 등락률 -1.53% 거래량 1,489,863 전일가 3,275 2021.04.09 13:20 장중(20분지연) 관련기사 美 바이든 직수혜!! 글로벌 1위 기업 관련주 지금 저점 매수하세요!![e공시 눈에 띄네] 코스피-17일【화제의테마】 "지나가서 잡는들 무슨 소용?" 지금이라도 꼭 잡자 TOP4 close , 아이엠 아이엠 101390 | 코스닥 증권정보 현재가 1,700 전일대비 35 등락률 +2.10% 거래량 4,622,514 전일가 1,665 2021.04.09 13:19 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식 카톡방'의 무료 선언! ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제아이엠, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.36% close , 한국가구 한국가구 004590 | 코스닥 증권정보 현재가 7,250 전일대비 200 등락률 +2.84% 거래량 2,456,685 전일가 7,050 2021.04.09 13:20 장중(20분지연) 관련기사 내일 오전부터 급상승세 보여줄 핵심 종목들건설기계, 드론 테마에 연기금·금융투자 매수세 증가 《시선집중》 설 지나고 어마어마한 상승 릴레이 온다...요주의 종목은? close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.