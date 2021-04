[아시아경제 김수환 기자] 8일(현지시간) 유럽 증시가 일제히 상승출발했다.

영국시간 오전 9시 13분 현재 FTSE 지수는 전일대비 0.33%(22.96 포인트) 상승한 6908.28에 거래되고 있다. 독일 DAX30는 0.19%(28.70 포인트) 상승한 1만5205.06에, 프랑스 CAC40은 0.45%(27.45 포인트) 오른 6158.11에 거래 중이다.

