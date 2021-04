광주시-시의회-시교육청-대학 지역대학 위기 대응 나서

각급 기관 손잡고 ‘광주광역시 대학발전협력단’ 구성·운영

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시가 시의회, 시교육청, 지역 내 17개 대학과 함께 지역대학 위기 대응에 나섰다.

광주광역시는 8일 시청 중회의실에서 광주시의회, 광주시교육청, 광주지역 대학들이 참석한 가운데 지역대학 위기대응 및 대학발전 상호협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약 체결에 함께 한 지역 대학은 광신대, 광주 과기원, 광주교대, 광주대, 광주여자대, 남부대, 송원대, 전남대, 조선대, 호남대, 광주보건대, 기독간호대, 동강대, 서영대, 조선간호대, 조선이공대, 한국폴리텍대학 등 17개 대학이다.

이들은 저출산과 학령인구 감소로 신입생 미달 사태가 속출하고, 인구 및 경제·문화 등 인프라의 수도권 쏠림현상으로 지역 인재들의 수도권 대학으로의 유출이 계속되면서 지역대학이 심각한 위기를 맞았다는 데 인식을 함께 했다.

또 “대학이 지역 경제·산업·인재양성 등에 미치는 영향이 매우 크다는 점에서 광주공동체는 지역대학의 위기를 곧 지역의 위기로 인식하고 지역대학 문제를 지방자치의 범주에 포함시켜 함께 책임지고 풀어가고자 한다”고 말했다.

이어 “대학은 인재양성과 지역발전에 기여하고, 지역에 청년일자리가 확대되면서 우수인력이 지역으로 몰리는 선순환 구조를 만들도록 공동 대응하겠다”고 밝혔다.

이들은 업무협약을 통해 각 기관은 지역대학 위기대응 및 대학발전을 위해 상호 협력키로 하고 ‘광주광역시 대학발전협력단’을 구성해 공동 대응키로 했다.

대학발전협력단 총괄 운영은 중앙부처 및 유관 기관과의 효율적인 업무추진을 위해 광주시가 맡고, 시교육청과 지역 대학들은 실무인력을 파견·지원한다.

각 기관은 대학이 지속가능한 경쟁력을 갖춘 전문인력 양성과 연구활동으로 새로운 지식을 창출해 지역연계산업 발전 기반을 마련하는 데 적극 협력한다.

또 대학, 학문간 불균형 해소와 지역대학 육성정책의 실효성을 확보하기 위한 관련법과 제도 개선에 적극 힘쓰기로 했다.

특히 참여 기관은 인공지능, 헬스케어, 자동차, 에너지, 문화콘텐츠 등의 분야에서 광주의 미래 신성장 동력을 마련하기 위한 교육과정 특성화를 추진하고 청년 일자리 확충에 적극 협력하기로 했다.

이용섭 시장은 “지역대학이 살아야 지역사회가 산다는 생각으로 대학의 문제에 대해 광주공동체가 함께 머리를 맞대고 고민해야 한다”면서 “이를 위해 광주시와 시의회, 시교육청, 관내 17개 대학이 함께 대학발전협력단을 구성해 공동 대응하며 지역대학 육성책 마련에 최선을 다 하겠다”고 말했다.

이어 “특히 우시의 주력산업인 AI, 헬스케어, 자동차, 에너지, 문화콘텐츠 등과 연계하여 대학마다 특화된 경쟁력을 갖춰 나갈 수 있도록 아낌없이 지원하고 협력하겠다”며 “우리 지역 대학 졸업생들이 광주를 떠나지 않고서도 고향에서 양질의 일자리를 갖고 행복한 삶을 영위할 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 덧붙였다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr