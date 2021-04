[아시아경제 박종일 기자] 정원오 성동구청장은 8일 오후 1시30분 김연수 서울대병원장과 함께 오세훈 서울시장이 성동구청에 설치된 서울시 1호 예방접종센터 운영 과정 전반에 대해 안내했다.

예방접종센터 도착·접수부터 예진, 접종, 이상반응 관찰까지 모든 과정과 화이자 백신 보관 장소 등을 살폈다.

성동구 예방접종센터는 광역·기초자치단체와 상급종합병원이 협력하는 전국 최초 특화 운영 모델로 서울대병원이 백신접종·관리, 이상반응 초기대응 등접종 업무 전반을 전담하고 있다.

성동구는 지난 4월1일부터 만 75세 이상 어르신 대상 접종을 위해 예방접종센터 운영을 시작, 총 5대의 셔틀버스를 운행하면서 어르신들의 이동 편의를 돕고 있다.

