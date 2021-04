신한금융투자, 해외선물옵션 ‘경품 Dream 이벤트’ 실시

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 해외선물옵션 거래 고객 중 이벤트 참여를 신청한 고객에게 오는 6월 30일까지 해외선물옵션 경품 Dream 이벤트를 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 이벤트는 매월 해외선물옵션 거래량을 충족하면 추첨을 통해 경품을 지급하는 것이다. 월 1000개 이상의 거래량을 충족하면 스마트 워치를 증정하고, 월 500개 이상부터 1000개미만은 블루투스 스피커를 증정한다. 월 200개 이상부터 500개미만의 거래량을 충족한 고객은 전동칫솔을 받을 수 있다.

해외선물옵션 계좌를 새로 개설하거나 2개월 이상 거래가 없었던 휴면고객 중 신청 고객을 대상으로 계약당 2.5달러의 수수료를 6개월간 우대 적용하며, 신규 고객 중 이벤트를 신청하고 첫 거래를 하면 1만원권 커피 기프티콘을 증정한다.

이번 이벤트는 신한금융투자 홈페이지, 모바일 앱 ‘신한알파’와 해외주식영업부에 유선으로 신청할 수 있다.

