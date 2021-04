[아시아경제 유병돈 기자] 무전취식에 여성들을 상대로 연쇄 성추행을 벌인 30대 남성이 경찰에 체포됐다.

서울 관악경찰서는 강제추행 등의 혐의로 A(30)씨를 입건해 조사 중이라고 8일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 10시께 관악구의 한 주점에서 돈을 주지 않고 술과 안주를 먹고 도주한 뒤 마주치는 여성 최소 3명을 잇따라 추행한 혐의를 받고 있다.

목격자 등의 신고를 받고 출동한 경찰은 사건 발생 지역 인근을 수색하는 등 추격 끝에 A씨를 검거했다.

