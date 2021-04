바디프랜드, 치매 전문 기관 2곳에 안마의자 기증

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)는 치매 노인 전문 요양원 '은해사포근한집'과 치매 전문 센터 '동대문구 치매안심센터' 등 2곳에 안마의자를 기증했다고 8일 밝혔다.

이번에 바디프랜드가 기증한 안마의자 제품은 '파라오Ⅱ', '팬텀Ⅱ' 등이다. 특히 이 안마의자에는 메디컬R&D센터가 개발한 디지털 스트레스 관리 기술인 이완 마사지 프로그램 '호흡이완', '이완훈련'과 명상 마사지 프로그램이 탑재돼 있다.

바디프랜드 메디컬R&D센터 소속 정신건강의학과 전문의 민아란 실장은 "시니어의 스트레스를 일정 수준 이하로 관리하는 것이 치매, 인지기능 감퇴 예방에 매우 중요하다는 연구결과가 많다"며 "스트레스 관리의 대표적인 방법인 명상, 요가, 마사지, 이완요법 등을 안마의자 프로그램에 접목, 궁극적으로 스트레스 관리를 통한 치매예방에도 도움을 줄 수 있도록 꾸준히 연구개발 할 것"이라고 말했다.

