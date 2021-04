함평군, 장기입원자 ‘미끄럼방지 매트 설치사업’ 실시

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 장기입원 의료급여수급자 가정을 대상으로 ‘미끄럼 방지 매트 설치사업’을 실시한다고 8일 밝혔다.

이번 사업은 장기입원 의료급여수급자 가정의 안방 및 화장실에 미끄럼 방지 매트를 설치하는 것으로, 대상자가 퇴원 후 가정으로 안심 복귀할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

대상자는 1:1 장기입원 사례관리를 통해 선정하게 되며 총 90명의 대상자를 선정 지원할 계획이다.

군은 이번 사업을 통해 대상자가 퇴원 후 낙상사고 등으로 재입원하는 사례를 방지해 의료급여 재정 절감 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

김봉현 주민복지과장은 “적극적인 행정을 통해 의료급여수급자 등 취약계층의 불편을 사전에 파악해 지원하고, 의료급여 재정 절감을 위해 장기입원사례관리를 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 군은 요양병원 등 의료기관과 비대면 상담, 보호자와의 면담 등을 통해 의료급여수급자들이 적절한 의료서비스를 받을 수 있도록 다양한 복지행정을 펼치고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr