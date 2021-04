경찰, 재보궐선거 선거사범 171명 내·수사…현수막·벽보 훼손 42%

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 4·7 재보궐선거 기간 선거 사범 단속을 실시해 4명을 검찰에 송치하고 162명을 내사 또는 수사하는 단계에 있다고 밝혔다.

경찰청은 8일 단속된 선거 사범을 유형별로 살펴보면 ‘현수막·벽보 훼손’ 72명(42.1%), 허위사실 공표 등 ‘거짓말선거’ 45명(26.3%), ‘불법인쇄물 배부’ 9명(5.3%)순이었다고 밝혔다. 금품선거·거짓말선거·선거폭력 등 선거 기간 중점 수사대상인 '5대 선거범죄'는 63명으로, 전체 인원의 36.8%를 차지하고 있다고 밝혔다.

경찰은 예비후보자 등록 개시일인 지난해 12월 8일부터 선거 실시지역 관할경찰서에 수사전담반을 편성해 첩보수집 및 단속에 나섰다. 후보자 등록일인 지난달 18일부터는 서울ㆍ부산경찰청 및 60개 경찰서에서 ‘선거사범 수사상황실’을 운영하며 24시간 대응한 바 있다.

경찰청은 선거범죄 공소시효가 6개월로 단기인 점을 고려해 수사 진행 중인 사건에 대해 검찰과 유기적으로 협력하는 등 신속하고 공정하게 처리할 예정이다. 선거일 이후에도 축하ㆍ위로ㆍ답례 등 명목으로 금품 등을 제공하는 불법행위에 대한 첩보 수집과 단속을 강화한다는 방침이다.

