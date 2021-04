하나카드 "오토할부 이용 시 캐쉬백 드립니다"

다음달 말일까지 오토할부 이용금액에 따라 캐쉬백 또는 사은품 제공

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 자동차 구입 시 오토할부 상품을 이용하는 손님을 대상으로 캐쉬백 및 사은품을 제공하는 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

‘오토할부’는 하나카드로 차량구매 금액을 결제하고 연 최저 1.0% 금리로 최대 60개월까지 할부 형태로 상환 가능하며 최대 1억원까지 한도가 제공되는 상품이다. 여기에 선입금의 최대 1.2%, 대출금의 1.0%까지 캐쉬백을 받을 수 있는 것이 특징이다.

이벤트 참여는 이달 9일부터 5월말까지 하나카드 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 신청 후 하나카드 오토할부 상품을 이용하면 할부신청금액에 따라 10만원 캐쉬백 또는 사은품(6종 중 택1)으로 받을 수 있다.

오토할부 이용금액이 1000원 이상인 경우 10만원 캐쉬백이 제공되며, 2000만원 이상인 경우 사은품이 제공된다. 사은품은 차박을 즐기시는 손님을 겨냥해 헬리녹스 체어투를 비롯하여 발뮤다 더 랜턴, 롯데 휴대용 제빙기, LG퓨리케어 휴대용 공기청정기, 파인디지털 파인뷰 블랙박스, 타이틀리스트 골프 캐디백으로 구성했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr