지누스, '포레스트워크' 등 매트리스 신제품 출시

[아시아경제 김종화 기자]글로벌 가구 브랜드 지누스가 길어진 실내생활에 침실가구 수요가 다양해짐에 따라 합리적인 가격대의 고사양 매트리스 신제품을 선보인다.

이번에 공개한 라인은 '포레스트워크', '나이트브리즈', '데이드림' 등 총 3종으로 롯데백화점 온라인몰 등을 통해 만나볼 수 있다. 동가격대에서는 쉽게 볼 수 없는 최고사양의 품질과 다양한 기능성 소재로 숙면에 최적화된 사용감이 특징이다.

먼저 숲의 상쾌함과 아늑함을 선사하는 '포레스트워크'는 항균 효과가 뛰어난 구리 성분이 함유된 메모리폼과 체온에 따라 온도를 조절하는 어댑티브 패브릭 소재를 적용했다. 세계 최대 시험기관 인터텍에서 96% 항균 효과를 검증 받아 청정한 수면환경을 제공해준다.

고요한 밤하늘을 닮은 색상의 '나이트브리즈'는 세탁이 편리한 교체형 커버와 이물질의 침투를 방지하는 방수 내피로 구성돼 청량하고 산뜻한 침실환경을 유지해준다. 깔끔하면서 고급스러운 화이트 컬러 원단의 '데이드림'은 복원력이 뛰어난 초고밀도의 7존 압력 완화 폼 매트리스로 피부 자극 없는 삼중직 텐셀 원단이 풍성하게 몸을 감싸 안아준다.

출시를 기념해 오는 29일까지 롯데백화점 온라인몰에서 구매금액 40만원 이상 고객 대상으로 듀얼사이드 필로우 추첨증정 이벤트를 진행한다. 자세한 내용은 롯데백화점 노원점과 롯데백화점 온라인몰에서 확인할 수 있다.

지누스는 기능, 소재, 구성 등을 차별화한 매트리스를 새롭게 선보여 소비자 선택의 폭을 넓히며 자사 제품 라인업을 더욱 확장해나가고 있다.

지누스 관계자는 "계절이 변화하는 시기에 쾌적하고 상쾌한 침실환경을 원하는 이들이 늘면서 매트리스에 대한 관심도 덩달아 증가하고 있다"면서 "앞으로도 합리적인 가격대에서 고사양의 품질 좋은 제품을 선보일 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr