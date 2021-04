강남제비스코㈜, '푸른솔 항바이러스' 페인트 출시 예정

바이러스 및 세균 감소율 99.98% 이상의 우수한 성능으로 테스트 통과

[아시아경제 김종화 기자]강남제비스코㈜가 항바이러스 페인트의 테스트를 완료하고 제품을 출시할 예정이라고 8일 밝혔다.

제비스코의 항바이러스 페인트는 안정성과 지속성이 뛰어난 특수 항바이러스제를 사용해 개발, 전문 검증기관인 한국의과학연구원을 통해 페인트 도막에 바이러스가 접촉되면 99.98% 사멸되는 것을 확인했다.

항바이러스 성능뿐만 아니라 한국건설생활환경시험연구소를 통해 대장균, 녹농균, 황색포도상구균 등 세균에 대한 항균 성능과 함께 항곰팡이 성능까지 검증받았다. 또 친환경성을 바탕으로 은폐력이 우수하고 편리한 작업환경을 제공, 내오염 기능까지 겸비해 청결한 실내 공간을 유지시켜 주는데 도움을 준다.

강남제비스코 관계자는 "이번 신제품 출시로 항균 및 항곰팡이와 더불어 항바이러스까지 인체에 유해한 균을 없애주는 고기능성 페인트의 라인업을 갖출 수 있게 됐다"면서 "푸른솔 항바이러스라는 이름으로 출시할 신제품은 친환경성을 바탕으로 쾌적하고 안전한 실내 환경을 조성하는데 도움을 줄 수 있을 것"이라고 기대했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr