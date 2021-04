갤러리아백화점, 그랜드 컴플리케이션 워치 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 8일 명품관에서 3가지 컴플리케이션 기술이 탑재된 바쉐론 콘스탄틴 ‘트래디셔널 그랜드 컴플리케이션’을 선보인다고 밝혔다.

컴플리케이션이란 고도의 조립·조정 기술을 요구하는 복잡한 시계 기능으로 이 기능이 한 가지 탑재된 시계를 컴플리케이션 워치, 두 가지 이상 탑재된 시계를 그랜드 컴플리케이션 워치라 칭한다.

트래디셔널 그랜드 컴플리케이션은 투르비옹, 퍼페추얼 캘린더, 미닛 리피터 등 컴플리케이션의 3대 주축으로 알려진 기능이 모두 탑재됐다.

투르비옹은 중력으로 인해 발생하는 시계 오차를 최소화해주며 미닛 리피터는 분 단위까지의 시간을 소리로 알려주는 역할을 한다. 또한 퍼페추얼 캘린더는 윤년·윤달을 스스로 계산하여 불규칙한 날짜 변화를 정확하게 표시한다. 국내 단 한 점뿐인 해당 제품의 가격은 약 9억8000만원대다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr