신한카드 "뮤지컬 '드라큘라' 5% 할인 해드려요"

8일 오전 11시 인터파크 티켓에서 1차 예매 오픈

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 올 상반기 뮤지컬 기대작으로 꼽히는 '드라큘라' 공연에 5% 단독 할인 서비스를 제공한다고 8일 밝혔다.

공연 티켓은 이날 오전 11시부터 예매할 수 있다. 신한카드는 인터파크 티켓에서 단독으로 드라큘라 전 회차 공연을 5% 할인해 준다. 또 '신한카드 더모먼트'를 통해서도 고객들이 뮤지컬 드라큘라를 만날 수 있도록 준비할 예정이다.

5월 18일부터 8월 1일까지 서울 한남동 블루스퀘어 신한카드홀에서 공연되는 뮤지컬 드라큘라는 1897년 출품된 아일랜드 소설 '드라큘라'를 각색한 작품으로, 400여 년이 넘는 긴 시간 동안 한 여인만을 사랑한 드라큘라 백작의 이야기를 담고 있다.

이번 공연은 주인공인 드라큘라역에 김준수씨, 전동석씨, 신성록씨 등 인기 배우들을 캐스팅하며 탄탄한 배우 라인업을 구축했다.

신한카드 관계자는 "블루스퀘어 신한카드홀에서 진행되는 공연에 차별된 할인 혜택 제공과 동시에 꾸준히 '신한카드 더모먼트' 시리즈를 기획해 고객들이 더욱 만족할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr