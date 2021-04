오리온, 닥터유 ‘에너지바 호두’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 건강을 중요시하는 소비 문화를 반영한 닥터유 '에너지바 호두'를 출시한다고 8일 밝혔다.

'에너지바 호두'는 호두 9.9%와 함께, 아몬드, 땅콩 등 견과류 함량을 41%까지 높였다. 이소말토올리고당, 프락토올리고당 등 두가지 올리고당을 사용해 은은한 단맛을 내는 동시에 당 함량을 낮췄다.

올해로 출시 12주년을 맞는 닥터유 에너지바는 ‘영양 설계’ 콘셉트를 기반으로, 견과류, 과일, 시리얼 등 원료를 사용해 초코바 위주였던 영양 간식 시장을 새롭게 개척했다. 지난해에는 중국에 출시하며 소비자 호평을 받았다.

오리온 관계자는 “에너지바 호두는 맛과 영양을 꼼꼼히 따지는 소비자들을 위해 닥터유만의 ‘영양 설계’가 이뤄진 제품”이라며 “건강을 생각하는 웰빙 트렌드 속에서 바깥 활동이 활발해지는 따뜻한 봄이 다가옴에 따라 에너지바를 찾는 사람들도 더 많아질 것으로 보인다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr