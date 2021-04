전자렌드, 봄맞이 ‘언택트 꽃놀이 이벤트’ 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 오는 30일까지 봄맞이 ‘언택트 꽃놀이 이벤트’를 진행한다고 8일 밝혔다. 행사 기간 전자랜드는 공식 온라인 쇼핑몰 프로모션 페이지 내의 행운의 꽃 찾기와 이벤트 소문내기에 참여한 고객들에게 트렌디한 워너비 아이템을 경품으로 증정한다.

행운의 꽃 찾기는 이벤트 페이지의 행운의 꽃밭에서 좋아하는 꽃을 클릭해 꽃 메시지를 확인 후 경품을 오픈한 고객 중 추첨을 통해 샤넬 명품백(1명), 전자랜드 1만 포인트(1000명), 배스킨라빈스 또는 파리바게트 3000원 상품권(2000명)을 증정한다.

전자랜드는 꽃놀이 이벤트를 SNS에 공유한 고객 중 추첨을 통해 신세계 상품권 100만원권(1명), 애플 에어팟 프로(4명)을 경품으로 증정하는 소문내기 이벤트도 진행한다. 참여를 원하는 고객은 프로모션 페이지를 복사해 개인 SNS 계정에 공유한 후 프로모션 페이지 내의 인증 창에 공유한 URL을 등록하면 된다. 전자랜드는 인증을 완료한 고객 전원에게 공유 1건당 전자랜드 2000 포인트를 지급한다.

전자랜드 관계자는 “언택트 소비가 대세로 자리잡으면서 전통적인 오프라인 유통 강자 전자랜드도 온라인 쇼핑몰의 UX와 UI를 개선하는데 많은 역량을 쏟고 있다”며 “온라인 쇼핑몰에 방문하셔서 언택트 꽃놀이를 즐기고, 필요한 가전들도 둘러보시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr