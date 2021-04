부산, 박형준 당선 확실…"좋은 시정으로 보답할 것"

[아시아경제 금보령 기자] 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 당선이 확실시 되면서 "시민 섬기는 좋은 시정으로 보답하겠다"는 소감을 내놨다.

7일 오후 11시 박 후보는 부산 국민의힘 선거개표상황실에서 이 같은 내용이 담긴 당선 소감을 발표했다. 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 11시9분 기준 부산시장 보궐선거 개표율은 46.46%로 박 후보는 63.03%의 득표율을 기록했다.

박 후보는 "위대한 부산시민 여러분, 압도적 지지를 보내주셔서 감사하다"며 "여러분의 뜨거운 지지가 제가 잘나서 또는 국민의힘이 잘해서라고 생각하지 않는다. 저희가 오만하고 독선에 빠지면 언제든 그 무거운 심판의 민심이 저희를 향할 수 있다는 점 명심하겠다"고 강조했다.

이어 그는 "선거 기간 내내 고통 받았을 피해여성분께 새로 선출된 부산시장으로서 심심한 위로 말씀 전한다"고 말했다. 이번 부산시장 보궐선거는 오거돈 전 부산시장이 성비리로 사퇴하면서 치러지게 됐다.

박 후보는 "그동안 학교, 정부, 국회에서 공적 가치 지키며 나름 열심히 살았다 자부했지만 선거 치르며 저의 부족함을 돌아보는 계기가 됐다"며 "겸손한 자세로 시정 임해 시민들 실망시키는 일 없도록 하겠다"고 얘기했다.

